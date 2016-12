Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Dornbirn (pta006/29.12.2016/12:55) - Am 27.12.2016 hat ein Schiedsgericht seinen

Schiedsspruch in der Sache von LLED?" ILUMINACI?"N S.A. gegen Zumtobel Lighting

GmbH im Zusammenhang mit der Beendigung des Vertragshändler-Vertrages aus dem

Jahr 2008 erlassen.



Wie erwartet, hat das Schiedsgericht dem ehemaligen spanischen Vertragshändler

Lledó für die vorzeitige Kündigung des Vertrages durch Zumtobel einen

Schadenersatz von EUR 933,681.30 zugesprochen (EUR 1,3 Mio. sind aktuell hierfür

rückgestellt). Allerdings hat das Gericht darüber hinaus Lledó auch einen

Ausgleichsanspruch in Höhe von EUR 6,2 Mio. zugesprochen, der sich auf eine

äußerst fragwürdige Rechtsgrundlage stützt und daher keinesfalls erwartet

wurde.



Gegen das Schiedsurteil ist kein erfolgsversprechendes Rechtsmittel möglich.



Die Belastung aus dem Schiedsspruch wird als Sondereffekt verbucht und hat keine

Auswirkungen auf die bestehende Guidance der Zumtobel Group in Bezug auf die

Prognose für das bereinigte Gruppen-EBIT für das Geschäftsjahr 2016/17.



