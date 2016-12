Geht es nach der CSU, dürfen Richterinnen und Staatsanwältinnen in deutschen Gerichten künftig keine Kopftücher mehr tragen. Denn das Vertrauen der Öffentlichkeit hängt auch am Erscheinungsbild der Justiz, so die Partei.

Die CSU fordert ein Kopftuchverbot für Richterinnen und Staatsanwältinnen möglichst in allen deutschen Gerichtssälen. "Bund und Länder sind gefordert, im Sinne der Rechtsklarheit zügig entsprechende Verbote zu erlassen", heißt es in einer Beschlussvorlage für die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten Anfang Januar, ...

