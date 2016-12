Schwerin/Kiel (ots) - Das "Nordmagazin" aus Mecklenburg-Vorpommern ist in der Jahreswertung 2016 zum dritten Mal in Folge Spitzenreiter unter den Fernseh-Regionalprogrammen in Deutschland. Die tagesaktuelle NDR Sendung aus Schwerin erreicht mit durchschnittlich 35,6 Prozent Marktanteil im nordöstlichen Bundesland eine neue Rekordmarke (plus 2,2 Prozentpunkte). Neu auf Platz zwei steht nun ein weiteres Landesprogramm des NDR: Das "Schleswig-Holstein Magazin" aus dem Landesfunkhaus in Kiel hat sich 2016 um 0,9 Prozentpunkte auf jetzt durchschnittlich 26,7 Prozent Marktanteil verbessert und konnte sich im bundesweiten Vergleich einen Platz nach vorn schieben. Auf 0,7 Prozentpunkte mehr im Jahresschnitt kommt das "Hamburg Journal"; mit insgesamt 22,5 Prozent klettert es in der bundesweiten Rangliste von Platz sieben auf fünf (gleichauf mit dem "MDR Thüringen Journal"). "Hallo Niedersachsen" erreicht im Jahresschnitt einen täglichen Marktanteil von 18,6 Prozent. Damit liegt die tägliche Magazinsendung aus Hannover bundesweit auf Platz zwölf.



Zusammengenommen erreichen die Regionalmagazine um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen ebenfalls einen neuen Bestwert: Sie hatten 2016 im Schnitt insgesamt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer täglich - so viele wie nie zuvor. Im Vergleich zu 2015 kamen 50.000 Zuschauer zum Durchschnittswert hinzu. Auch der Marktanteil - 23,1 Prozent - stellt einen neuen Rekord dar. Hier beträgt das Plus 0,2 Prozentpunkte. Die 30-minütigen Landesmagazine um 19.30 Uhr laufen von Montag bis Sonntag im NDR Fernsehen.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Unsere Regionalprogramme sind in ihren Ländern Publikumsrenner. Den Teams des 'Nordmagazins' und des 'Schleswig-Holstein Magazins' gratuliere ich besonders herzlich zu ihrem Erfolg. Unsere Landesprogramme beweisen täglich unsere regionale Kompetenz."



Die 15-minütigen Regionalmagazine um 18.00 Uhr im NDR Fernsehen erzielen im Jahresschnitt 2016 insgesamt einen Marktanteil von 9,8 Prozent, ein Minus von 1,6 Prozentpunkten. Im NDR Ländervergleich führt in dieser Zeitschiene das "Hamburg Journal 18.00" mit 12,1 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte), gefolgt von "Niedersachsen 18.00" mit 10,0 Prozent Marktanteil. "Land und Leute" aus Mecklenburg-Vorpommern kommt im Jahresschnitt auf 8,4 Prozent, "Schleswig-Holstein 18:00" auf 8,2 Prozent.



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; Auswertungszeitraum: 1.1.2016 bis 28.12.2016



