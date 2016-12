Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kreditvergabe im Euroraum gewinnt leicht an Dynamik

Die Kreditvergabe im Euroraum hat im November leicht an Dynamik zugelegt. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Geldmengenbericht mitteilte, stieg das Volumen der an nicht-finanzielle Unternehmen vergebenen Buchkredite mit einer Jahresrate von 2,2 (Vormonat: 2,1) Prozent. Dahinter steckte ein monatlicher Anstieg des (um Verbriefungen und Verkäufe bereinigten) Kreditvolumens von 11 Milliarden Euro.

China ändert Währungsmix bei Yuan-Fixing

Die chinesische Zentralbank ändert den Mix von ausländischen Währungen bei ihrem täglichen Yuan-Fixing. Nach Ansicht von Analysten dürfte diese Änderung helfen, den Abwertungsdruck auf den Yuan zu mindern. Ab dem 1. Januar 2017 wird die Anzahl der Währungen in dem Korb von derzeit 13 auf 24 erweitert, wie die Devisenabteilung der People's Bank of China (PBoC) mitteilte.

BVMW: Mittelstand erwartet 2017 weiteren Aufschwung

Der deutsche Mittelstand ist laut einer Umfrage überwiegend optimistisch für seine Geschäfte im kommenden Jahr. Ungeachtet weltweiter Krisen erwarten wie im Vorjahr rund 62 Prozent der vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) befragten Unternehmer einen anhaltenden Aufschwung in Deutschland.

BER-Flughafenchef sieht nur "sehr geringe Chance" auf Eröffnung 2017

Der neue Berliner Flughafen BER wird wohl erst 2018 eröffnet. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld sagte dem Tagesspiegel und den Potsdamer Neuesten Nachrichten, die Chance auf Eröffnung im November 2017 sei "nur noch sehr gering". Er wolle "nicht verhehlen, dass die Risiken inzwischen überwiegen". Wenn es nicht Oktober/November 2017 werde, "dann wird es frühesten zum Flugplanwechsel etwas, also Ende März".

Syrische Armee verkündet Waffenstillstand ab Mitternacht

Im Bürgerkriegsland Syrien gilt ab Mitternacht ein landesweiter Waffenstillstand. Das teilte die syrische Armee am Donnerstag in einer Erklärung mit, die von der amtlichen Nachrichtenagentur Sana veröffentlicht wurde. Ausgenommen sind demnach aber dschihadistische Milizen, darunter die Organisation Islamischer Staat (IS) und die Kämpfer der früheren Al-Nusra-Front.

Russisches Militär: Absturz über Schwarzem Meer wegen "anormalen Funktionierens"

Der Absturz eines russischen Militärflugzeugs über dem Schwarzen Meer ist laut Armee nicht durch eine Explosion, sondern durch ein "anormales Funktionieren" der Maschine verursacht worden. Es habe "mit Sicherheit" keine Explosion an Bord gegeben, sagte der Chef der Flugsicherheit der russischen Luftwaffe, Sergej Bainetow, am Donnerstag unter Berufung auf erste Auswertungen der Flugschreiber.

Medien: USA erwägen Strafmaßnahmen gegen Moskau wegen mutmaßlicher Cyberattacken

Washington plant laut Medienberichten Strafmaßnahmen gegen Russland wegen mutmaßlicher Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs. Die US-Regierung könnte noch in dieser Woche entsprechende Maßnahmen verkünden, meldete die Washington Post unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sind unter anderem Wirtschaftssanktionen und diplomatische Schritte vorgesehen.

Trump: Sprint bringt 5.000 Jobs in die USA zurück

Der kommende Präsident der USA, Donald Trump, reklamiert ein neues Jobwunder für sich. Trump sagte am Mittwoch zu Reportern in Florida, der Telekomkonzern Sprint habe ihm mitgeteilt, 5.000 Stellen aus anderen Ländern zurück in die USA zu verlegen. Diese Entwicklung sei der "Stimmung und der Hoffnung" nach seiner Wahl zum Präsidenten zu verdanken.

Schweden Nov Handelsbilanz Defizit 1,1 Mrd SEK

Schweden Nov Exporte 113,4 Mrd SEK

Schweden Nov Importe 114,5 Mrd SEK

Hongkong Nov Exporte +8,1% gg Vorjahr

Hongkong Nov Importe +7,6% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Nov Defizit 34,1 Mrd HKD

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2016 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.