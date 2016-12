Gutes Jahr für Südzucker vorhergesagt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Watchlist detailliert: Medigene mit... » Wirecard: 2016 abhaken und nach vorne... Analyser to go: Gutes Jahr für Südzucker vorhergesagt Die Lebensmittelbranche geht nach Meinung der NordLB einem Jahr mit steigenden Gewinnen entgegen - nicht nur wegen des schwachen Euro. Auch für Südzucker sind die Aussichten günstig, und so wird die Aktie weiter zum Kauf empfohlen.

