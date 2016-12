Die Betreibergesellschaft vom Flughafen Frankfurt hat Interesse an brasilianischen Flughäfen. Dazu soll ein Airport-Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, das später an die Börse gebracht werden soll.

Der Frankfurter Flughafen liebäugelt mit dem Sprung nach Brasilien. Die Betreibergesellschaft Fraport bereite zusammen mit dem brasilianischen Infrastrukturkonzern Infraero Gebote für die größten Airports des Landes vor, berichtete die Zeitung "Folha de Sao Paulo" am Donnerstag aus ungenannten Quellen. Dazu gehörten die Flugdrehkreuze Santos Dumont in Rio de Janeiro und Congonhas in Sao Paulo. Später sei geplant, die Aktien des Airport-Gemeinschaftsunternehmens ...

