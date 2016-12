IRW-PRESS: ePlay Digital Inc.: ePlay's PokerVision Netzwerk meldet Start einer Talentwettbewerb-Sendung

ePlay's PokerVision Netzwerk meldet Start einer Talentwettbewerb-Sendung

TORONTO, ON--(29. Dezember, 2016) - ePlay Digital Inc. (the "Company") (CSE: EPY) (CSE: EPY.CN) (CNSX: EPY) (FRANKFURT: 2NY2) teilt heute über ihre Tochtergesellschaft PokerVision Media Inc. (PVN) den Start einer internationalen Talentsuche für die Einführung seines Poker-, eSport und Spiele-Netzwerks mit. Am 10. Januar wird das Unternehmen mit einer interaktiven Plattform live gehen, um das zukünftige Reportageteam und die Moderatorin für die nächste Poker-Live-Fernsehsendung ausfindig zu machen. Das Unternehmen hat sein Augenmerk auf die Lancierung seiner Mulitplattform in das Übertragungsnetz über Kabel- und Satellitenanbieter in Canada gerichtet, für die erste Jahreshälfte 2017 unterstützt durch seine interaktiven digitalen Anwendungen, und begann mit dem Prozess zur Auswahl eines Weltklasse-Sendeteams.

Obwohl die emblematischen Teams von Mike Sexton und Vince Van Patten mit World Poker Tour, James Hartigan und Joe Stapelton mit Poker Stars und Norman Chad und Lon McEachern mit World Series of Poker unsere Erfahrungen in Bezug auf Reportagen von Poker-Events bestimmt haben, beabsichtigt PVN, neue Standards beim interaktiven Fernsehen zu setzen.

Wir suchen die nächste Generation von TV-Persönlichkeiten, die wir für das Unterhaltungsprogramm engagieren können, und möchten populäre Poker-Programme aus aller Welt professioneller und revolutionärer gestalten, erklärte der Leiter des PVN-Fernsehstudios Jim Nelles. Was PVN von anderen unterscheiden wird, ist unsere Absicht, durch den Einsatz von bestellten Zuschauern die Erfahrung des Publikums über das hinauszuführen, was von traditionellen Sendern erwartet wird."

Am 10. Januar wird das Unternehmen Details auf seiner Website veröffentlichen, wie man an der Sendung teilnehmen und Teil des Live-Reportageteams werden kann. Das Netzwerk sucht Personen mit Fernseherfahrung und besonderem Einblick in die Welt des Poker, eSports, und der Spiele. Die Event-Berichterstattung schließt kanadische und internationale Veranstaltungen im Kabelkanal und auf digitaler Ebene ein und ist außerhalb Kanadas bereits in Arbeit.

Der geschäftsführende Vizepräsident für die Programmgestaltung, Malcolm Dunlop, kommentierte Wir möchten innovative, motivierende Fernsehsendungen gestalten und über Kabel- und Satellitenfernsehen übertragen. Auf diese Weise soll der Grundstein für digitale Methoden gelegt werden, die dem Zuschauer die Möglichkeit geben werden, Poker nicht nur im Fernsehen anzuschauen, sondern ein Teil davon zu sein."

Weitere Informationen Weitere Einzelheiten zum Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) und auf der CSE-Webseite (www.thecse.com).

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu betrachten. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu Forschungsaktivitäten und Analysen Dritter sowie zur Firmenstrategie des Unternehmens. Obwohl die Unternehmensführung der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da nicht gewährleistet werden kann, dass sich diese als richtig erweisen. Die Unternehmensführung kann sich bestimmten Schlussfolgerungen in diesem Forschungsbericht weder anschließen noch von diesen Abstand nehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden getätigt, um über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensführung im Hinblick auf die Zukunft zu informieren. Den Lesern wird empfohlen, sich zu anderen Zwecken - wie etwa Investitionsentscheidungen - nicht auf solche Aussagen und Informationen zu verlassen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch folgende Faktoren und Risiken: dass das Unternehmen in der Lage ist, geeignete Übernahmeobjekte für das Unternehmenswachstum aufzufinden und entsprechende Übernahmetransaktionen erfolgreich abzuschließen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, den digitalen Sportsektor im Allgemeinen zu bewerben, wie z.B. betriebliche Risiken im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung; behördliche Verzögerungen oder Planänderungen in Bezug auf Forschungsprojekte oder Investitionen; Marktunsicherheiten; Unsicherheiten in Bezug auf Kostenschätzungen und -prognosen; Marketing und Vermarktung; Verlust von Märkten; Wettbewerb; dass der Wert von erworbenen Technologien nicht richtig eingeschätzt wird und die erwarteten Vorteile solcher Übernahmen nicht genutzt werden können; dass ausreichende Mittel aus internen und externen Quellen generiert werden können; dass die erforderlichen behördlichen Lizenzen und anderen Genehmigungen nicht erteilt werden; Änderungen in der Gesetzgebung wie z.B. bei den Steuergesetzen; sowie Regierungsvorgaben. Den Lesern wird daher empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Zeitangaben und sonstigen Informationen zu verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen oder von der Börsenaufsicht vorgeschrieben wird. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Trevor Doerksen, CEO und Director Telefon: (403) 775-9475 E-Mail: info@eplaydigital.com Webseite: www.eplaydigital.com

Canadian Securities Exchange (CSE): Symbol EPY Deutsche Börse Xetra - Frankfurt: Symbol 2NY2; WKN: A2AN4D; ISIN CA26885W1041

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38497 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38497&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26885 W1041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA26885W1041

AXC0120 2016-12-29/15:12