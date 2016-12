Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam will das Investmentbanking bei der zweitgrößten Schweizer Bank zurückfahren und stärker auf stabile Bereiche setzen. Das Schweizer Geschäft soll Milliarden an der Börse bringen.

Lange Jahre war der Heimatmarkt das hässliche Entlein der Schweizer Großbanken. Während sich die Top-Banker lieber mit Wall-Street-Größen und superreichen asiatischen Kunden schmückten, behandelten sie den Schweizer Markt fast schon stiefmütterlich. Doch nach der Finanzkrise ist aus dem einst vernachlässigten und belächelten Geschäft mit Kleinsparern und Mittelständlern ein stolzer Schwan geworden. Daraus will Credit-Suisse-Konzernchef Tidjane Thiam im kommenden Jahr Kapital schlagen - mit einem milliardenschweren Börsengang. Die Vorbereitungen für die größte Aktienemission in dem Land seit mindestens zehn Jahren laufen auf Hochtouren.

Thiam will das Investmentbanking bei der zweitgrößten Schweizer Bank zurückfahren und stärker auf stabile Bereiche setzen. Dazu gehört das Schweizer Geschäft, dem der Ivorer als selbstständige Einheit mehr zutraut. Also beschaffte sich die Credit Suisse (Schweiz) AG eine Lizenz, übernahm 1,4 Millionen Kunden von der Muttergesellschaft und ging im November an den Start. "Der Aufbau der Rechtseinheit ist eine Voraussetzung für den Börsengang", erklärt Projektleiter Frank Schubert.

Wenn das Marktumfeld der Credit Suisse nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, dürfte die Gesellschaft in der zweiten Hälfte ...

