Toshiba-Aktien befinden sich nach Bekanntwerden der milliardenschweren Abschreibungen im freien Fall. Investoren reagieren verärgert. Für den Konzern ein erneuter Rückschlag zur Unzeit - mit noch unklaren Folgen.

Es hätte ein versöhnlicher Jahresabschluss für Toshiba werden können: Die Neuausrichtung nach der schweren Bilanzaffäre 2015 ist geglückt, das Vertrauen der Investoren wieder gewonnen. Eine erfreuliche Entwicklung, die man auch am Aktienkurs ablesen konnte: Toshiba-Papiere gewannen seit Jahresanfang bis zum vergangenen Montag circa 77 Prozent.

Auf der Zielgeraden allerdings geht Toshiba die Puste aus. Die am Dienstag angekündigten Milliarden-Abschreibungen in der Atomsparte erschütterten den japanischen Elektronikkonzern in seinen Grundfesten. Die leidgeprüften Aktionäre straften das Unternehmen entsprechend spürbar ab - und schickten die Aktie auf eine rekordverdächtige Talfahrt. Seit Dienstag hat Toshiba mehr als 40 Prozent seines Börsenwerts verloren. Allein am Donnerstag büßten die Papiere 17 Prozent ein - es war der dritte Handelstag in Folge mit zweistelligen Verlusten.

Konkret geht es um das Unternehmen Chicago Bridge & Iron (CB&I) Stone&Webster, das Toshibas US-Tochter Westringhouse vor Jahresfrist gekauft hatte. CB&I baut und betreibt Atomkraftwerke in den USA. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...