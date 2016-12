Der niedrige Leitzins der Europäischen Zentralbank entfaltet langsam seine Wirkung bei den europäischen Banken. Diese vergeben mehr Darlehen an Firmen. Die EZB erhofft sich so die Konjunktur in Gang zu bringen.

Die Europäischen Zentralbank (EZB) erreicht mit ihrer Geldflut allmählich die Unternehmen in der Währungsgemeinschaft. Geldhäuser im Euro-Raum vergaben im November 2,2 Prozent mehr Darlehen an Firmen als ein Jahr zuvor, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Oktober war der Zuwachs noch ...

