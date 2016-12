Die Euro-Zone wird auch im kommenden Jahr auf eine lockere Geldpolitik der EZB angewiesen sein. Experten sehen zwar ein robustes Wachstum, allerdings ohne Eigendynamik. Zinserhöhungen wird es so schnell nicht geben.

Banken-Krise in Italien, Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland und dazu eine Konjunktur ohne Schub in der Euro-Zone: Die Währungsunion wird Volkswirten zufolge auch 2017 auf die geldpolitische Arznei der EZB angewiesen sein. "Das Wachstum ist zwar robust - entwickelt aber keine Eigendynamik", sagt etwa National-Bank-Chefvolkswirt Jan Bottermann. "Die Geldpolitik wird deshalb 2017 sehr locker bleiben." Dabei könnten politische Krisen die EZB auch noch außer der Reihe auf den Plan rufen. "Die Märkte wissen, dass die EZB mit dem Feuerlöscher bereit steht", sagt etwa Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe. Mit Zinserhöhungen rechnen manche Volkswirte erst für das Ende des Jahrzehnts.

Laut EZB-Direktor Benoit Coeure erholt sich die Euro-Zone zwar wirtschaftlich. "Aber sie braucht immer noch ihre Medizin - eine konjunkturstützende Geldpolitik mit niedrigen Zinsen", sagte er dem Radiosender "Europe 1". Nach den jüngsten Prognosen der Notenbank-Volkswirte erwartet die Europäische Zentralbank (EZB) für 2017 eine Teuerung von 1,3 Prozent. Stabile Preise sehen die Währungshüter aber erst bei knapp zwei Prozent Inflation als gesichert an. Zwar gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass die Inflation wegen steigender Ölpreise in den ...

