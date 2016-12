Frankfurt (ots) -



Neuer Absatzrekord: Hersteller legt in Deutschland um rund 8 Prozent zu



Kurz vor Jahresende feiert Kia Motors Deutschland den Verkauf des 60.000sten Kia-Neuwagens in diesem Jahr. Damit steht der koreanische Hersteller schon vor der Bekanntgabe der offiziellen KBA-Zulassungszahlen für 2016 als einer der großen Gewinner im deutschen Automobilmarkt fest. Um rund acht Prozent hat Kia in diesem Jahr zugelegt, nachdem die Marke bereits 2015 mit 55.689 Neuzulassungen ihr bisher bestes Ergebnis in Deutschland erzielte. Maßgeblichen Anteil am neuen Absatzrekord hat der Kia-Bestseller Sportage, dessen Anfang 2016 eingeführte vierte Generation bereits nach acht Monaten mehr Käufer fand als der beliebte Vorgänger im Gesamtjahr 2015. Darüber hinaus ergänzte der Hersteller seine Produktpalette in diesem Jahr durch wichtige neue Modelle wie den Mittelklassekombi Kia Optima Sportswagon und das Crossover-Hybridfahrzeug Kia Niro*.



Detaillierte Absatzzahlen zu 2016 wird Kia Motors Deutschland veröffentlichen, sobald die offiziellen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes vorliegen.



