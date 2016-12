Das klassische Sparbuch wird immer unbeliebter: Nicht einmal jeder Vierte setzt noch auf diese Anlagemethode. Fondsparen und Immobilien-Beteiligungen gewinnen hingegen deutlich an Zustimmung.Die Deutschen hielten trotz der niedrigen Zinsen lange an dem klassischen Sparbuch fest. Obwohl es so gut wie keine Rendite abwirft, konnte sich die große Mehrheit lange nicht von der gewohnten Anlage trennen. Doch nun folgt die Kehrtwende. Nur noch 22 Prozent der Deutschen setzen auf das Sparbuch, im Vorjahr waren es immerhin noch 31 Prozent. Das ergab die GfK-Umfrage "Geldanlage 2016/2017" im Auftrag des Bankenverbands BdB.

