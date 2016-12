Wiesbaden - Seit der Reintegration Myanmars in die globale Gemeinschaft hat sich viel getan, so die Experten von Credimundi.Davon profitiere auch die Wirtschaft: Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes habe nach der Öffnung Myanmars gegenüber der globalen Gemeinschaft - genauer gesagt zwischen 2012 und 2015 - durchschnittlich bei 7,9 Prozent gelegen. "Mit diesem Ergebnis konnte der Staat in Südostasien fast alle Nachbarländer überholen. Die Wachstumsrate Myanmars markiert den zweithöchsten Rang im asiatischen Raum", sage Christoph Witte, Deutschland-Chef des belgischen Kreditversicherers Credimundi.

Den vollständigen Artikel lesen ...