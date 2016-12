Die EZB hat die Kapitallücke der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi deutlich höher veranschlagt als gedacht. Das ärgert die italienische Regierung - die von den Währungshütern mehr Transparenz fordert.

Italiens Regierung geht im Kampf um die Rettung der Krisenbank Monte dei Paschi auf Konfrontationskurs zur Europäischen Zentralbank (EZB). Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan kritisierte in einem Interview der Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" (Donnerstagausgabe) die "rigide Haltung" der EZB, die die Kapitallücke des Traditionshauses mit 8,8 Milliarden Euro deutlich höher veranschlagt hatte als gedacht. Das macht die staatliche Kapitalspritze weitaus teurer. Padoan sagte der Zeitung, es wäre "dienlich, um nicht zu sagen nett" gewesen, die Kriterien dafür genauer offenzulegen. Die Zentralbank habe ihre Entscheidung dem Ministerium in einem fünfzeiligen Schreiben mitgeteilt.

Ministerpräsident Paolo Gentiloni zeigte sich am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Rom ebenfalls verärgert: "Ich war ein wenig überrascht, diese Nachricht zu erhalten, völlig unerwartet - und das an Weihnachten." Er forderte die EZB auf, ihre Einschätzung in den kommenden Monaten zu begründen. "Wir müssen diese Angelegenheit gemeinsam ...

