Bombardier hat den ersten Auftrag für sein neues Regionalzug-Modell "Talent 3" an Land gezogen. Die Bahnen werden in Österreich unterwegs sein. Zumindest die ersten Züge werden in Deutschland hergestellt.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben beim Hersteller Bombardier Transportation bis zu 300 Züge für den Nah- und Regionalverkehr bestellt. Ein entsprechender Rahmenvertrag für die Züge des neuen Typs "Talent 3" sei nun unterzeichnet worden, teilte der Konzern am ...

