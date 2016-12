Debüt des abschließenden Kapitels des "Crazy Skills"-Projekts von Neymar Jr., das die Welt überrascht hat!

Die Panasonic Corporation hat den besonderen Film "NEYMAR JR. and WORLD'S CRAZY SKILLS" veröffentlicht, der das Beste aus dem weltweiten Projekt "NEYMAR JR. CRAZY SKILLS" zeigt, das in Zusammenarbeit mit Neymar Jr. durchgeführt worden ist.

[Video] Panasonic präsentiert - "NEYMAR JR. and WORLD'S CRAZY SKILLS"

https://www.youtube.com/watch?v=joEQs4rPvDY

Im Juni 2015 hat Panasonic das Projekt "NEYMAR JR. CRAZY SKILLS" mit der Absicht gestartet, die Technologie des Unternehmens rund um die Welt zur Förderung von Kindern einzusetzen, die davon träumen, im "Fußball so gut zu werden wie Neymar Jr." Das Projekt stellte die "Crazy Skills" von Neymar Jr. vor, der über extrem kreative Moves verfügt. Digitale Archive von Neymar Jr.s unglaublichen Fähigkeiten in realen Spielen wurden in Full-CG repliziert, unter Einsatz der neuesten Technik, WebGL, und auf der Projektwebseite (https://crazyskills.panasonic.com) als "ARCHIVES OF MOTION DATA" veröffentlicht. Auf der Webseite gibt es außerdem eine "360° OBSERVATION CAM", über die man sich Filmmaterial vom Spieler in Aktion aus 360°-Winkeln anschauen kann, in Zeitaufnahme und mit der Möglichkeit, bis auf Bodenniveau heranzuzoomen auf Smartphone oder PC.

Menschen auf aller Welt haben sich darin versucht, die Talente des berühmten Fußballers - diese "Crazy Skills" nachzuahmen, und Neymar Jr. hat sich die Videoclips als offizieller Juror angesehen, um den "NEYMAR JR.'s CRAZY SKILLS AWARD" zu verleihen. Bislang haben sich Fußballfans aus 213 Ländern die Webseite "NEYMAR JR. CRAZY SKILLS" angeschaut. Ende Dezember 2016 wird das Projekt "NEYMAR JR. CRAZY SKILLS" schließlich abgeschlossen. In diesem besonderen Film, der die Highlights des Projekts präsentiert, werden Neymar Jr. und die Bewerber auf den "NEYMAR JR.'s CRAZY SKILLS AWARD" aus aller Welt gezeigt, in Aufnahmen dieser "Crazy Skills".

Schauen Sie sich einen besonderen Film an, der nicht nur Kinder auf aller Welt begeistern wird - die lernen wollen, die "CRAZY SKILLS" von Neymar Jr. so gut zu beherrschen wie er selbst -, sondern auch alle erwachsenen Fußballfans.

Neymar Jr.s Kommentare und eine Botschaft an alle!

Nachdem er sich den Film angesehen hatte:

"Mir gefällt er wirklich. Es macht mir Freude zu sehen, wie so viele Menschen auf so vielen unterschiedlichen Kontinenten von meinem Dribbling und meinen Moves lernen. Und es macht mich glücklich zu wissen, dass wir Fußball spielenden Kindern damit einen Traum geschenkt haben. Außerdem macht es wirklich Spaß, so viele verschiedene Arten von Dribbling-Fähigkeiten zu sehen."

Zu den Bemühungen der Teilnehmer aus aller Welt:

"Ich finde das wirklich unterhaltsam, und es macht mir Freude. Ich freue mich sehr, Fußballspielern aus aller Welt ein Vorbild zu sein. Und ich bin froh, dass das Dribbling so vielen Kindern Freude gemacht hat, und dass viele Kinder diesen Fähigkeiten nacheifern."

Eine Botschaft an alle:

"Ich bin dankbar für die Zuneigung, die Ihr mir alle, die Ihr teilgenommen habt, entgegengebracht habt. Ich arbeite weiter an meinem Dribbling und hoffe, weiterhin Moves zu finden, die Euren Ehrgeiz wecken. Und ich hoffe, auch von Euch allen zu lernen."

Neymar Jr. hat das Projekt "NEYMAR JR. CRAZY SKILLS" aus ganzem Herzen genossen, als eine Art und Weise, mit Fußballfans aus aller Welt in Verbindung zu treten, und es hat ihm Spaß gemacht, zuzuschauen, wie die Bewerber sich in den "Crazy Skills" versucht haben.

Das waren die Gedanken und Gefühle, die Neymar Jr. mit Fußballfans und Kindern auf der ganzen Welt teilen wollte.

[Video] Neymar Jr. spricht über den abschließenden "CRAZY SKILLS"-Film

https://www.youtube.com/watch?v=yBkYf34kVNY

Über den besonderen Film "NEYMAR JR. and WORLD'S CRAZY SKILLS"

Neben Neymar Jr. werden in diesem Film Spieler aus aller Welt gezeigt, die den Weg auf die Webseite des Projekts "NEYMAR JR. CRAZY SKILLS" gefunden haben. Sie haben sich die unglaublichen spielerischen Fähigkeiten angeschaut, die auf der Webseite "NEYMAR JR. CRAZY SKILLS" (https://crazyskills.panasonic.com) zu sehen sind, und sich selbst dabei gefilmt, wie sie diese selben Moves präsentieren, um zu bezeugen, wie viele Stunden sie daran geübt haben, diese Fähigkeiten zu erlernen. Nachdem sie auf Twitter mit dem Projekt-Hashtag (CrazySkillsAward) gepostet hatten und so als aufstrebende Co-Stars in das Projekt eingestiegen waren, hatten 102 Gewinner die Ehre, von Neymar Jr. persönlich ausgewählt zu werden. Neymar Jr. hat sich die eingereichten Clips selbst angesehen und immer wieder über die Performances der Einsender aller Altersklassen, die sich in den schwierigen "Crazy Skills" versucht haben, gestaunt.

Der besondere Film ist eine rasante Sammlung eingestreuter Aufnahmen von Neymar Jr., der seine "CRAZY SKILLS" anschaulich auf dem Spielfeld vorführt, und von Clips mit Spielern auf aller Welt, die diese "Crazy Skills" jeweils am Ort ihrer Wahl performen. Eingeflochten ist außerdem auch Material aus der "360° OBSERVATION CAM" - für einen Film, bei dem man die "Crazy Skills" wirklich genießen kann.

In einer einzigen Minute voller Tempo und Leidenschaft sieht es aus, als würde ein einziger Ball die Fußball spielenden Mädchen und Jungs sowie Fußballfans aus aller Welt bei diesen "Crazy Skills" zusammenbringen. Am Ende stehen eine dynamische Aufnahme von Neymar Jr. sowie seine Botschaft "STAY CRAZY". Haben Sie bei diesem besonderen Film eine tolle Zeit - Sie werden keine einzige Sekunde verpassen wollen.

Song Credit

BARBATUQUES

Barbatuques ist eine Body-Percussion-Group aus São Paulo in Brasilien. Gegründet wurde die Gruppe 1995 vom Multiinstrumentalisten und Komponisten Fernando Barba. Die 15 Mitglieder der Gruppe nutzen nur ihre Körper, um ihre einzigartige Musik zu performen.

In ihren frühen Jahren war die Gruppe hauptsächlich in öffentlichen Institutionen wie Schulen zu sehen und trat bei Veranstaltungen im Inland auf. Nach Konzerten in Paris und Spanien im Jahr 2005 wurde den Performance-Fähigkeiten der Band auch außerhalb Brasiliens Aufmerksamkeit zuteil, was zu Auftritten an unterschiedlichen Orten in aller Welt führte. Im Jahr 2006 wurde Barbatuques mit dem TIM Brazilian Music Award als beste brasilianische Popmusik-Gruppe ausgezeichnet. Im Jahr 2014 beteiligte sich die Gruppe an der Produktion des Soundtracks für den Animationsfilm "Rio 2".

Weitere Aufmerksamkeit zog die Gruppe mit ihrem Auftritt bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2016 auf sich. Insgesamt hat sie bislang drei Alben veröffentlicht, zuletzt 2012 ein Album für Kinder unter dem Titel "Tum Pá".

Panasonic x Neymar Jr. - Höhepunkte des Projekts "NEYMAR JR. CRAZY SKILLS"

Anzahl der Länder, in denen die Webseite aufgerufen wurde: 213

- Aufrufe: 749.305

- Unique Visitors: 203.481

- Facebook-"Likes": 280.000

- YouTube-Film-Aufrufe: 1.267.974

* Aufzeichnung vom 12. Juni bis zum 20. Oktober 2015

- Anzahl an für den "NEYMAR JR.'s CRAZY SKILLS AWARD" eingereichten Clips: insgesamt 183

* Tabelliert vom 24. Dezember bis zum 20. Oktober 2015

- Zugriffe nach Ländern sortiert (Top-10-Länder)

1.: Japan (125.820); 2.: USA (103.975); 3.: China (54.701);

4.: Brasilien (52.804); 5.: Indien (23.937); 6.: Großbritannien (21.937);

7.: Frankreich (17.833); 8.: Korea (17.383); 9.: Deutschland (17.361);

10.: Kenia (12.445)

Bekanntmachungen zu Content und die Bekanntgabe der Gewinner wurden auch auf Neymar Jr.s offiziellem Twitter-Konto gepostet, sowohl auf Englisch als auch auf Portugiesisch. Die Inhalte wurden auf der ganzen Welt weitergetwittert und erhielten viele "Likes".

Auszeichnungen

69th Dentsu Advertising Awards, Gewinner der "Excellence" und "Outstanding Awards" in den Kategorien Digital Media Advertising und Browser

- FWA "SITE OF THE MONTH", August 2015

- FWA "SITE OF THE DAY", 3. August 2015

- FWA "MOBILE OF THE DAY", 29. Juli

- FWA "THE CUTTING EDGE PROJECT OF THE WEEK", 17. August 2015

- ACC CM FESTIVAL "Finalist (Interactive)"

- WEBBY AWARD 2016 Nominierung für "Best-use-of-animation-or-motion-graphics"

