Anlegen 2017: Nach einem durchwachsenen Börsenjahr sind die Aussichten für skandinavische Aktien besser. Behalten zwei erfolgreiche Experten Recht, kehrt auch ein weltweit bekanntes Unternehmen auf die Erfolgsspur zurück.

Für Anleger, die in nordeuropäische Aktien investiert haben, war 2016 ein durchwachsenes Jahr. Der Stockholmer Aktienindex OMX legte in diesem Jahr knapp sechs Prozent zu. Die Börse in Helsinki verbuchte ein Plus von vier Prozent, Oslo sogar von elf Prozent. Richtig schlecht ist es dagegen für die dänischen Aktien gelaufen: Der CX 20-Index fiel 2016 um 13 Prozent. Allerdings zählte die Börse in der dänischen Hauptstadt zu den Gewinnern 2015.

Brexit, Trump und mehrere wichtige Wahlen 2017 haben dazu geführt, dass sich Analysten sehr schwer mit Prognosen über die Aktienentwicklung 2017 tun. Lars Söderfjell, Aktienanalyst bei Swedbank in Stockholm, sieht dennoch vier größere "Themen", auf die man 2017 genauer schauen sollte: Konsumwaren, Forstkonzerne im Wandel, Erholung von Aktien im Finanzsektor und steigende Industrieaktivität.

Söderfjell glaubt, dass die Börse in Stockholm 2017 sieben bis acht Prozent zulegen kann. "Die Voraussetzungen, dass der Konsum 2017 weiter steigt, sind gut", sagt er. Und: "Die Arbeitslosigkeit sinkt in weiten Teilen der Welt, die Reallöhne steigen, und die Haushalte haben allgemein gesehen recht viel Geld".

Deshalb setzt der Swedbank-Analyst auch im kommenden Jahr auf Aktien im Konsumgüter-Sektor. Viele Papiere in diesem Bereich haben sich in den vergangenen Monaten wegen einer allgemeinen Verunsicherung über die Nachfrage amerikanischer Verbraucher schwach entwickelt. Deshalb glaubt Söderfjell an eine Erholung 2017. Seine Favoriten sind deshalb Aktien des Automobilzulieferers Autoliv, des Haushaltsgeräteherstellers Electrolux und des Wettanbieters Unibet.

Auch die großen nordischen Forstkonzerne haben das Interesse der Swedbank-Analysten geweckt. Vor allem, weil sich derzeit nahezu alle Unternehmen in einem Umwandlungsprozess befinden. Weil durch die Digitalisierung wird immer weniger Papier gebraucht wird, müssen die Konzerne neue Betätigungsfelder finden. SCA aus Schweden hat sich bereits seit längerer Zeit auf Hygienepapiere wie Tampons, Binden, Taschentücher und Toilettenpapier spezialisiert. Zu dem Unternehmen gehören etwa Zewa und Tempo.

Während bei SCA der Umwandlungsprozess so gut wie abgeschlossen ist - im kommenden Jahr wird der Forstbereich endgültig abgespalten - beginnt dieser Prozess bei der Konkurrenz erst. Vor allem der finnische Papier- und Forstkonzern Stora Enso steht gerade am Anfang dieser Entwicklung. Zusammen mit dem kleineren Konkurrenten Billerudkorsnäs gehört Stora Enso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...