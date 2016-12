Frankfurt am Main - Der Euro und der Franken haben sich am Donnerstag von den Verlusten gegenüber dem US-Dollar vom Vortag erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,0463 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am frühen Morgen. Am Mittwoch war der Euro noch zeitweise unter die Marke von 1,04 Dollar gefallen.

Auch der Franken stieg recht deutlich gegenüber dem US-Dollar. USD/CHF notiert aktuell noch 1,0245 nach 1,0300 am Mittwoch zur gleichen Zeit. Bei EUR/CHF geschah entsprechend nicht ...

