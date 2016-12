FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Tagen der Lethargie haben am Donnerstag einige Anleger am deutschen Aktienmarkt Kasse gemacht. Der Dax gab zum Handelsschluss um 0,21 Prozent auf 11 451,05 Punkte nach. Auf Jahressicht steht der Leitindex nun noch mit 6,6 Prozent im Plus. "Investoren nehmen Gewinne mit", sagte Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets. Vor dem Jahreswechsel tendierten Anleger dazu, das Risiko etwas zurückzufahren.

Der MDax als Heimat der mittelgroßen Werte gab um 0,04 Prozent auf 22 146,98 Punkte nach. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es indes um 0,09 Prozent auf 1813,09 Zähler hoch./ajx/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

