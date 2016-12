ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in Zürich hatte am Donnerstag angesichts des auslaufenden Jahres mit einem weiter ausgedünnten Geschäft und mangelnden Impulsen zu kämpfen. Die jüngste weltweite Aufwärtsbewegung seit November, ausgelöst durch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, scheint allmählich auszulaufen. Überdies bewegt sich der SMI am oberen Rand seiner mittelfristigen Handelsspanne zwischen 7.600 und 8.300 Punkten. Auf Jahressicht liegt der SMI 6,4 Prozent im Minus und hat damit schlechter abgeschnitten als der Euro-Stoxx-50, der leicht im Plus liegt. Vor allem die schwache Entwicklung der Pharmaschwergewichte Roche und Novartis bremste den Züricher Markt. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.251 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 24,12 (zuvor: 23,56) Millionen Aktien.

Europaweit standen Bankaktien unter Druck, auch in Zürich. Während Julius Bär mit minus 0,6 Prozent und UBS mit minus 1,2 Prozent noch glimpflich davonkamen, sackte die Aktie der Credit Suisse (CS) um 3,4 Prozent ab. Von den drei Bankenwerten im SMI hat Credit Suisse mit minus 26 Prozent die mit Abstand schwächste Jahresperformance aufzuweisen. Leicht positiv tendierten die Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche. Sie gewannen zwischen 0,3 und 0,4 Prozent.

