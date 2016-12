NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street sind die kleinen Gewinne aus dem Frühgeschäft am Donnerstag schon wieder abgeschmolzen. Nach den deutlicheren Verlusten vom Mittwoch geht es nun nochmals nach unten, da die Anleger nun vorsichtiger agieren. Der Dow-Jones-Index verliert 7 auf 19.827 Punkte, der S&P-500 gibt 0,1 Prozent nach, der Nasdaq-Composite fällt um 0,3 Prozent.

Nachdem die Investoren über einen längeren Zeitraum hinweg mit positiven Konjunkturnachrichten "verwöhnt" wurden, erhielt die gute Stimmung am Mittwoch einen ersten Dämpfer, weil die November-Daten zu den anstehenden Häuserverkäufen entgegen den Erwartungen einen Rückgang aufwiesen. Zum ersten Mal zeitigte der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl negative Folgen. Denn ursächlich für die enttäuschende Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sind die seither gestiegenen Zinsen, die viele US-Bürger vom Kauf eines Eigenheims abhalten.

Noch vor Handelsbeginn wurden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Der gemeldete Rückgang um 10.000 auf 265.000 Anträge deckte sich mit der Konsensschätzung von Volkswirten. Überdies wurde die Zahl aus der Woche davor bestätigt.

Nach dem Wahlsieg Trumps hatten die Aktienmärkte von seinem Versprechen profitiert, ein Konjunkturprogramm aufzulegen und die Steuern zu senken, um der heimischen Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen. Der Dollar und die Anleiherenditen legten darauf ebenfalls zu. Seither sind aber auch Befürchtungen aufgekommen, dass Trumps geplante Maßnahmen die Inflation anheizen und die US-Notenbank daher zu rascheren Zinserhöhungen zwingen könnten als bislang erwartet. Im Anschluss an ihre Zinssitzung in diesem Monat hatte die Fed für das kommende Jahr drei Zinsschritte in Aussicht gestellt.

Verunsicherte Anleger kaufen Anleihen und Gold

Von der Verunsicherung der Anleger profitieren derweil der Anleihemarkt und das Gold. Beide waren während der "Trump-Rally" am Aktienmarkt gemieden worden. Steigende Kurse drücken am Donnerstag die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,49 Prozent. Hier stützen auch die üblichen Käufe von Finanzinstitutionen zum Jahresende.

Der Preis für die Feinunze Gold macht einen Satz um 1,1 Prozent auf 1.154 Dollar. Der schwächelnde Dollar stützt das Edelmetall. Überdies könnte Gold als Inflationsschutz angesichts der zulegenden Teuerung wieder attraktiver werden.

Für einen Euro werden rund 1,0490 Dollar gezahlt. Am Mittwoch kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise weniger als 1,04 Dollar. Nach der ausgedehnten Dollarrally der vergangenen Monate nehmen Anleger nun Gewinne mit. Dennoch rechnet die Mehrheit am Markt mit weiterer Dollarstärke. "Mit den fortgesetzten Spekulationen auf weitere Leitzinserhöhungen der US-Notenbank dürfte der Dollar zu Beginn des Jahres 2017 weiter der King sein", sagt Analyst Lukman Otunuga von FXTM.

Der Ölmarkt bewegt sich nach neuen Lagerbestandsdaten des US-Energieministeriums wechselhaft. Aktuell ermäßigt sich das Barrel WTI um 0,5 Prozent auf 53,80 Dollar. Während bei Rohöl wider Erwarten ein Aufbau der Bestände verzeichnet wurde, war es bei Benzin genau anders herum.

Tweet eines Shortsellers belastet Nvidia weiter

Unter den Einzelwerten an der Börse geht es für Nvidia um weitere 4,1 Prozent nach unten. Die Titel hatten schon am Mittwoch 7 Prozent eingebüßt, nachdem der Shortseller Citron Research auf Twitter behauptet hatte, die Aktie sei überbewertet und ein angemessener Kurs liege bei 90 Dollar. Der Kurs des auf Grafiktechnologie spezialiserten Unternehmens hat seit Beginn des Jahres um rund 260 Prozent zugelegt und ist damit stärkster Wert im S&P-500.

Zu den verschmähten Sektoren gehören Banken, die auch in Europa abverkauft wurden. Anleger nehmen nach den Aufschlägen der vergangenen Wochen Gewinne mit, zumal die Stabilität der Branche weiter in Frage steht. Schwächste Werte im Dow-Jones-Index sind JP Morgan und Goldman Sachs mit einem Minus von jeweils gut 1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.827,05 -0,03 -6,63 13,78 S&P-500 2.248,61 -0,06 -1,31 10,01 Nasdaq-Comp. 5.424,74 -0,25 -13,81 8,33 Nasdaq-100 4.909,50 -0,34 -16,79 6,88 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,23 -2,8 1,25 5 Jahre 1,98 -1,7 1,99 7 Jahre 2,28 -3,1 2,32 10 Jahre 2,49 -2,4 2,51 30 Jahre 3,09 -0,5 3,09 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:24 % YTD EUR/USD 1,0481 +0,22% 1,0458 1,0395 -3,5% EUR/JPY 121,9670 +0,30% 121,5985 122,27 -17,9% EUR/CHF 1,0729 +0,06% 1,0723 1,0711 -1,4% EUR/GBP 0,8573 +0,58% 0,8533 1,1763 +16,4% USD/JPY 116,38 +0,10% 116,27 117,63 -0,9% GBP/USD 1,2226 -0,25% 1,2257 1,2228 -17,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,80 54,06 -0,5% -0,26 +20,7% Brent/ICE 56,18 56,22 -0,1% -0,04 +22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.156,36 1.141,50 +1,3% +14,86 +9,0% Silber (Spot) 16,17 16,08 +0,6% +0,09 +17,0% Platin (Spot) 904,15 901,00 +0,3% +3,15 +1,4% Kupfer-Future 2,48 2,49 -0,6% -0,01 +15,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2016 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.