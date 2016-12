Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den vorletzen Handelstag des Jahres - wie bereits in den Tagen zuvor - mehr oder weniger stabil beendet. Die Feiertage und Ferienzeit liessen die weltweiten Aktienmärkte weiterhin in einer der engsten Handelsspannen seit den 70er Jahren verharren, so ein Marktbeobachter. Seit dem grossen Verfall, dem sogenannten Hexensabbat, sei die Volatilität nahezu zum Stillstand gekommen. Auch die US-Börsen an der New Yorker Wall Street tendierten beim hiesigen Schluss wenig verändert. Wie hierzulande fehlten richtungweisende Impulse, und die Handelsumsätze waren zugleich recht dünn.

Die Blicke richten sich bereits auf das neue Börsenjahr 2017. Eine Frage in den kommenden Wochen sei etwa, welche Taten der designierte US-Präsident Donald Trump seinen Worten folgen lassen werde, hiess es am Markt. Es stehe ein interessanter Januar bevor - mit einer Art Wettkampf zwischen Zweiflern und Optimisten. Weiteres Thema bleiben die Ölpreise, bei denen sich das Comeback im zu Ende gehenden Jahr mit den Förderkürzungen seitens der OPEC laut Experten auch im neuen Jahr fortsetzen könnte. Die US-Rohöl-Lagerbestände sind in der vergangenen Woche allerdings überraschend gestiegen, wie kurz vor Handelsschluss in Europa bekannt wurde.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,07% tiefer bei 8'251,13 Stellen. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), ...

