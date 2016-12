Der US-Konzern Johnson & Johnson war zwischenzeitlich aus dem Übernahmepoker um das Schweizer Biotechnologieunternehmen Actelion ausgestiegen. Nun werden Insidern zufolge neue Szenarien verhandelt.

Der US-Konzern Johnson & Johnson erwägt Insidern zufolge bei einer Übernahme von Actelion eine Aufspaltung des Schweizer Biotechnologieunternehmens. Die Forschungsaktivitäten könnten in eine separate börsennotierte Firma ausgelagert werden, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen am Donnerstag zu Reuters. Im Zuge dessen würde der Pharma- und Konsumgüterriese aus New Jersey etwa 260 Dollar in bar je Actelion-Aktie bieten. Das ist etwas mehr als vor wenigen Wochen, als J&J vorübergehend aus dem Übernahmepoker ausgestiegen war. Der Deal könnte den Insidern zufolge bis Ende Januar ausgehandelt werden. ...

