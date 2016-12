Das Geschäft mit Navigationssystemen befindet sich im freien Fall. Deshalb weisen die Niederländer von Tomtom jetzt mit Computeruhren Joggern und Wanderern den Weg. Kartendaten für Autos sollen dabei künftig helfen.

Einmal vom Weg abgekommen, ist es unglaublich schwer, wieder die richtige Richtung einzuschlagen - auch als Navihersteller. Nirgendwo wissen sie das besser als bei Tomtom. Noch vor zehn Jahren war das börsennotierte Unternehmen aus Amsterdam ein Star in der internationalen High-Tech-Szene. Mit dem Aufstieg der Smartphones aber stürzten die Niederländer ab. Die kleinen elektronischen Wegweiser waren auf einmal nur noch schwer verkäuflich.

An die glorreichen Zeiten des vergangenen Jahrzehnts kann Tomtom bis heute nicht anknüpfen. Trotzdem ist das Management zuversichtlich. "Die Navis sind noch immer sehr wichtig für uns", meint Mike Schoofs, der Vertriebschef für Europa, Afrika und Lateinamerika. Doch er ergänzt: "Das Wachstum kommt aus dem Sport."

In der Tat: In den Sportläden und Elektronikmärkten ist die Marke inzwischen mit einer stattlichen Kollektion an Sportuhren und Fitness-Armbändern vertreten. In den Auslagen finden sich Geräte für Läufer, fürs Gymnastik-Fans, Outdoor-Enthusiasten und Golfer; und jedes Jahr werden es mehr.

Die Strategie hat nur einen Haken. Das Geschäft mit tragbaren Navis bricht schneller weg, als die neue Sportsparte wächst. So sanken die Erlöse des Konzerns im dritten Quartal um sechs Prozent auf 239 Millionen Euro. Mehr als jedes zweite Navi in Europa stammt von Tomtom, eigentlich eine komfortable Position. Doch zwischen Juli und Ende September ist der Markt um mehr als ein Fünftel geschrumpft. Das konnte Tomtom nicht ausgleichen, obwohl sich der Umsatz der Sportuhren Unternehmensangaben zufolge verdoppelte. Detaillierte Zahlen veröffentlicht die Firma dazu allerdings nicht.

Ein Selbstläufer ist das Sportgeschäft allerdings keinesfalls, trotz des strammen Wachstums. Denn Tomtom steht in einem scharfen Wettbewerb mit ...

