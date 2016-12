Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BGA sieht Außenhandel auf stabilem Wachstumskurs

Der deutsche Außenhandel wird 2017 nach der Erwartung seines Branchenverbandes BGA trotz zunehmender internationaler Krisen sein Ergebnis steigern. Für 2016 rechne der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) bei den Exporten mit einem Ergebnis auf dem hohen Vorjahresniveau von rund 1,200 Billionen Euro und für 2017 mit einem Wachstum der Ausfuhren von bis zu 2,5 Prozent auf 1,230 Billionen Euro, teilte der Verband mit. "Trotz des Anstiegs globaler Krisen und der damit verbundenen Unsicherheiten hat sich der deutsche Außenhandel im laufenden Jahr 2016 wacker behauptet", erklärte BGA-Präsident Anton Börner. Er liege damit auf einem "stabilen Wachstumskurs".

Walter-Borjans wirft Schäuble "kurzsichtige" Politik vor

Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) hat die Politik von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hart kritisiert. Walter-Borjans warf Schäuble in der Bild-Zeitung vor, er wolle die schwarze Null im Bundeshaushalt mit allen Mitteln auf Kosten der Länder und Kommunen verteidigen. Schäubles Politik sei zwar "populär, aber auch kurzsichtig", sagte er dem Blatt. "Schäuble geht es vor allem darum, sein eigenes Gärtchen zu bestellen - am Ende auf Kosten der Länder und Gemeinden", meinte der SPD-Politiker. "Er lässt sich dafür feiern, dass er auf der Kasse sitzt."

Kein Haftantrag nach Festnahme von Tunesier in Fall Amri

Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Fall des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri ist der 40-jährige Tunesier wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich "nicht um die mögliche Kontaktperson von Anis Amri handelt", sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Es sei daher kein Antrag auf Haftbefehl gestellt worden. Weiter sagte die Sprecherin, dass die Ermittler das von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) veröffentlichte Bekennervideo als echt einschätzten. Es zeige nach Einschätzung der Ermittler den terrorverdächtigen Amri.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken spürbar

In den USA sind in der Woche zum 24. Dezember spürbar weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 265.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten exakt einen solchen Rückgang vorhergesagt.

US-Rohöllagerbestände nehmen unerwartet zu

Die Rohöllagerbestände in den USA haben in der Woche zum 23. Dezember entgegen den Erwartungen leicht zugenommen. Die Lagerbestände stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,6 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,4 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,3 Millionen Barrel erhöht.

EU erlaubt Italien Rettung von Monte dei Paschi

Italien kann seine in Bedrängnis geratenen Banken unter bestimmten Bedingungen weiter zu Hilfe eilen, auch der angeschlagenen Monte dei Paschi. Die EU-Kommission hat die Genehmigung für das Garantiesystem für Banken des Landes bis zum 30. Juni 2017 verlängert, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Es wäre ursprünglich Ende des Jahres ausgelaufen.

China will Aktieninvestitionen von Versicherern einschränken

China will die Aktieninvestitionen von Versicherern strengeren Regularien unterwerfen. Damit sollen Praktiken bekämpft werden, die nach Meinung der zuständigen Behörden das Finanzsystem des Landes gefährden. Vorgesehen sind im Wesentlichen zwei Maßnahmen: Einzelne Investoren sollen künftig maximal 33 Prozent der Anteile an einem Versicherungsunternehmen halten dürften. Bislang sind es 51 Prozent. Außerdem sollen Versicherer künftig kein Geld mehr investieren dürfen, das aus Vermögensverwaltungsprodukten stammt.

December 29, 2016 13:00 ET (18:00 GMT)

