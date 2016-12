Geld abheben, ohne das Auto zu verlassen: In Mainz steht seit kurzem ein Automat, der das möglich macht. Eine ungewöhnliche Investition - schließen die Banken derzeit doch eine Filiale nach der anderen.

Hier, in einem Mainzer Gewerbegebiet vor den Toren der Stadt, ist alles autogerecht: Großzügig gebaute Straßen, kaum Fußgänger und eine Jet-Tankstelle gleich am Straßenrand. Seit ein paar Wochen steht auf der anderen Straßenseite noch eine weitere - zumindest sieht sie so aus. Tatsächlich ist es aber ein Geldautomat. Die Mainzer Volksbank zumindest nennt ihre im Oktober neu eingeführte Errungenschaft "Geldtankstelle".

Optisch wirkt der Bau deckungsgleich mit einer normalen Tankstelle. Der Unterschied: Statt Zapfsäulen gibt es zwei Geldautomaten. Einen niedrigen für kleine PKW und einen für größere Gefährte. Ohne aussteigen zu müssen können Autofahrer hier Geld abheben. Das dunkle Blau und grelle Orange sorgen für maximale Aufmerksamkeit. An diesem trüben Herbstnachmittag ist das Grau der Straße längst in den Himmel übergegangen und der Automat sticht noch etwas stärker aus der kahlen Landschaft heraus.

Ortswechsel. In der Innenstadt sitzt Barbara Bug-Naumann, die Generalbevollmächtigte der Mainzer Volksbank, in ihrem Büro. Wie kommt man auf die Idee, sechs Kilometer von der Innenstadt und zwei von der nächsten Straßenbahnhaltestelle entfernt ein Objekt dieser Art zu platzieren? "Es ist ein stark prosperierendes Gewerbegebiet. Viele Leute kommen auf dem Weg von und zur Arbeit hier vorbei", sagt Bug-Naumann. Wer Geld braucht, müsse nur kurz von seiner gewohnten Route abweichen. Kein langer Weg in die Innenstadt, keine Parkplatzsuche, kein Fußweg. "Die Leute erledigen Sachen immer mobiler und zeitsparender", sagt ...

