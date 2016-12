Straubing (ots) - Offenbar scheint Europäern wie Russen die Lust an einer weiteren Eskalation des Konflikts wenig gelegen. Das bleibt erstaunlich, hat doch die EU erst vor ein paar Tagen die Sanktionen gegen Russland um noch einmal sechs Monate verlängert. Doch schon in dem Moment, als die 28 Staats- und Regierungschefs inklusive der Bundeskanzlerin die Hand hoben, war klar, dass die EU wieder auf Moskau zugehen werde. Zum einen verzichtete man auf eine Verschärfung der Strafmaßnahmen, zum anderen hat die Front der Gegner weiterer Verurteilungen des Kreml Zulauf bekommen. Das reicht alles bei weitem noch nicht, um aus dem Kaffeesatz Signale für Entspannung herauszulesen. Aber angesichts der Zuspitzung seit der Krim-Krise darf man eine ausbleibende Verschärfung schon als gutes Zeichen werten.



