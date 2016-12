Freiburg (ots) - Die Prognose sei gewagt: Schon bald wird Assad umso grausamer Rache üben wollen an allen, die aus seiner Sicht die Macht bedrohen. Wird die Türkei dann für die Opposition Partei ergreifen? Wird vor allem Russland dem Diktator in den Arm fallen? Zweifel daran sind erlaubt. Pflicht und Schuldigkeit gerade Moskaus wäre es schon. Wladimir Putin hat in Syrien taktisch clever erst die Vereinten Nationen und dann eine lavierende USA ausgebremst. Das aber bedeutet: Der russische Präsident ist fortan auch maßgeblich verantwortlich für die Lage vor Ort. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich eine selbsternannte Ordnungsmacht beim Ordnung halten verhebt. In Nahost gilt das besonders. http://mehr.bz/khs303t



