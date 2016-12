Siemens will den Trend der Industrie 4.0 nutzen und Software-Lösungen anbieten - auch, um zu verhindern, dass der Konzern von anderen Anbietern ausgebremst wird.

Jens Hack von Reuters analysiert den Konzern-Umbau bei Siemens: In der Adventszeit feierte Siemens den 200. Geburtstag seines Ahnherrn. Doch wenn Werner von Siemens heute auf den vor fast 170 Jahren gegründeten Konzern blicken könnte, würde er sich wahrscheinlich verwundert die Augen reiben. Immer und immer wieder hat sich der Weltkonzern grundlegend verändert. Von einstigen Zukunftsfeldern wie der Telekommunikation ist nichts mehr übrig, während sich das Traditionsunternehmen auf ganz neue Geschäfte verlegt hat. Im kommenden Jahr wird die nächste Häutung deutlich sichtbar werden. Vorstandschef Joe Kaeser richtet sein Haus immer stärker auf Software aus, während klassische Technologien abgespalten werden. Kaeser will Siemens zu einem führenden Anbieter von Technik für die "Industrie 4.0" machen, für die digitale Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Dafür kaufte Siemens bereits in den vergangenen zehn Jahren ein Dutzend spezialisierter Firmen vor allem in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...