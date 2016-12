Der Investor George Soros sieht die EU am Ende. Die Schuld gibt er Angela Merkel.

George Soros liefert in einem Artikel für das Project Syndicate eine düstere Analyse über den Zustand der EU: Nach Ansicht des einflussreichen Investors ist die EU am Ende, weil Deutschland sich nur an seinen "engen eigenen Interessen" orientiert habe. Anders als die USA nach dem Zweiten Weltkrieg hätten Deutschland den "anderen Nationen ein Austeritätsprogramm auferlegt", statt ihnen mit nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008 mit einem neuen Marshall-Plan zu helfen. Der Zerfall sei durch Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgelöst worden: "Als Lehman kollabierte hat sich Deutschland nicht reich genug gefühlt, um zusätzliche Verpflichtungen zu übernehmen. Als die europäischen Finanzminister erklärten, dass sie keine andere systemisch wichtige Finanzinstitution scheitern lassen würden, hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt - indem sie die Wünsche ihrer Wähler richtig interpretierte -, dass jeder Mitgliedsstaat die Sorge um seine eigenen ...

