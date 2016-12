General Cable Corporation (NYSE:BGC) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit der US-Börsenaufsicht (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) und dem US-Justizministerium (U.S. Department of Justice, DOJ) getroffen hat, mit denen die jeweiligen Untersuchungen der beiden Behörden in Bezug auf das US-Antikorruptionsgesetz (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) und die getrennte SEC-Untersuchung der Rechnungslegung in Bezug auf die Bilanzberichtigungen von 2013 und 2014 zum Abschluss gebracht werden. Diese Vereinbarungen sehen vor, dass General Cable Geldbußen, Gewinnherausgaben und Zinsen für die Zeit vor dem Urteil an die SEC und das DOJ in Höhe von insgesamt 82,3 Mio. US-Dollar zahlen wird.

Michael T. McDonnell, President und Chief Executive Officer, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir mit dem DOJ und der SEC eine Einigung in dieser Angelegenheit erzielt haben. General Cable verpflichtet sich, seine Geschäfte ethisch und mit der größtmöglichen Integrität zu führen. Im Laufe der letzten beiden Jahre haben wir viel Zeit und Ressourcen darauf verwendet, ein erstklassiges Compliance-Programm zu implementieren. Gleichzeitig erfolgte die Neuausrichtung unserer Geschäftsstrategie unter einem gänzlich erneuerten strategischen Führungsteam, das sich für den Erhalt einer starken Performance- und Compliance-Kultur einsetzt. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass wir heute zu einem anderen und besseren Unternehmen geworden sind."

Die Einigung des Unternehmens mit der SEC umfasst die FCPA-Angelegenheiten und die getrennten Buchhaltungs- und Offenlegungsfragen in Bezug auf die vorangegangenen Bilanzberichtigungen des Unternehmens. General Cable wird Gewinne in Höhe von etwa 51,2 Mio. US-Dollar herausgeben, Zinsen für die Zeit vor dem Urteil in Höhe von etwa 4,1 Mio. US-Dollar in Zusammenhang mit der FCPA-Angelegenheit und eine zivilrechtliche Busse in Höhe von etwa 6,5 Mio. US-Dollar in Zusammenhang mit Bilanzberichtigungsangelegenheiten bezahlen.

Im Rahmen der DOJ-Einigung wird General Cable eine Strafe in Höhe von etwa 20,5 Mio. US-Dollar bezahlen. Das Unternehmen hat einen Verzicht auf Strafverfolgung mit dem DOJ vereinbart, der für drei Jahre wirksam ist. Falls General Cable seinen Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens erfüllt, werden keine strafrechtliche Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben. Angesichts der beträchtlichen Compliance-Verbesserungen, die bis heute vom Unternehmen erreicht wurden, verzichten das DOJ und die SEC auf eine Überwachung der Compliance durch eine unabhängige Stelle. Stattdessen hat das Unternehmen zugestimmt, jährlich über einen Zeitraum von drei Jahren Selbstauskunft zu erteilen.

Um den aus den Einigungen erwachsenden finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, wird General Cable insgesamt etwa 82,3 Mio. US-Dollar an das DOJ und die SEC anweisen. Die Bezahlung des DOJ-Bußgeldes in Höhe von 20,5 Mio. US-Dollar erfolgt in einer Summe im ersten Quartal 2017. Das Unternehmen wird etwa 12,4 Mio. US-Dollar im Januar 2017 an die SEC überweisen. Anschließend wird es innerhalb von 180 Tagen, gerechnet ab Einigungsdatum, rund 18,5 Mio. US-Dollar an die SEC bezahlen und eine letzte Zahlung von etwa 30,9 Mio. US-Dollar innerhalb von 360 Tagen ab Einigung an die SEC tätigen. Das Unternehmen hat und rechnet mit ausreichender Liquidität für diese Zahlungen im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität. Auch ist der Gesamtbetrag der Einigung in dem Bereich, der zuvor von General Cable bei den FCPA-bezogenen Untersuchungen offengelegt wurde. Bis zum dritten Quartal 2016 hatte General Cable 33 Mio. US-Dollar für FCPA-bezogenen Untersuchungen angesammelt. Die Einigungen mit dem DOJ und der SEC haben zufolge, dass General Cable Kosten in Höhe von etwa 49,3 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2016 verbuchen wird. Mit Berücksichtigung dieser Kosten wird General Cable alle Kosten in Zusammenhang mit der Lösung dieser Angelegenheit mit dem DOJ und der SEC erfasst haben.

General Cable informierte freiwillig im Januar 2014 das DOJ und die SEC hinsichtlich möglicher FCPA-Bedenken. Sowohl das DOJ als auch die SEC erkannten an, dass General Cable während der gesamten Untersuchung umfassend und in transparenter Weise mit den Behörden zusammengearbeitet hat, und rechneten dies dem Unternehmen zugute. Dasselbe gilt für die beträchtliche Verbesserung des Compliance-Programms, die unter der Führung eines Chief Compliance Officer erreicht wurde. Der Chief Compliance Officer, eine Position, die im Januar 2015 eingerichtet wurde, berichtet an das Board Directors und führt weltweit ein erfahrendes Team von Compliance-Fachleuten.

