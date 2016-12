OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt sieht die Landwirtschaft vor einem tiefgreifenden Wandel. "Wir stehen an der Schwelle einer Systemänderung", sagte der Generalsekretär der Stiftung, Heinrich Bottermann, der Deutschen Presse-Agentur in Osnabrück. Die Branche müsse sich in den kommenden Jahren deutlich mehr auf Nachhaltigkeit und einen sparsamen Umgang mit Ressourcen einstellen.

Viele Probleme - etwa von der Tierhaltung bis zum Umgang mit Dünger - würden sich lösen, wenn Nachhaltigkeitskriterien ernster genommen würden. "Mein Eindruck ist schon, dass die Landwirte dazu bereit sind", sagte Bottermann. Allerdings müssten auch die Verbraucher bereit sein, für nachhaltiger hergestellte Produkte auch mehr auszugeben: "Wenn die Gesellschaft bestimmte Ansprüche an die Landwirtschaft hat, muss sie das auch bezahlen."/eks/DP/zb

