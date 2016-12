BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor allem Billigflieger werden im kommenden Jahr laut einer Prognose mehr Passagiere an die größeren deutschen Flughäfen holen. Die Zahl aller Passagiere werde 2017 erneut um rund 3,1 Prozent zulegen, prognostizierte der Flughafenverband ADV am Freitag in Berlin. Die Zahl der Flugbewegungen werde um 1,9 Prozent zulegen und die Menge der beförderten Fracht um 2,8 Prozent.

Das entspricht in etwa den Entwicklungen aus dem nahezu abgelaufenen Jahr 2016. Bis einschließlich November hatten die 22 ADV- Mitgliedsflughäfen mit gut 207 Millionen Gästen 3,0 Prozent mehr Passagiere abgefertigt als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen hatte um 1,9 Prozent zugelegt und die Frachtmenge um 2,9 Prozent. Der Verband geht davon aus, dass vor allem günstige Airlines den Flughäfen mehr Passagiere bringen werden./ceb/DP/zb

