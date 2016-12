FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Privatkundengeschäft sieht sich die Commerzbank weiterhin im Aufwind. "Wir haben bisher ein gutes Jahr 2016 hingelegt - sowohl was die Profitabilität als auch was das Wachstum angeht", sagte Privatkundenchef Michael Mandel der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir über die bereits gewonnenen eine Million neuer Kunden hinaus ein Wachstum von weiteren rund 500 000 Kunden bis Ende 2017 schaffen werden. Damit hätten wir dann die 12,5 Millionen-Marke in Deutschland erreicht." Weiteren Aufwind verspricht sich der Konzern von neuen Depotmodellen. So ist etwa zunächst bei der Online-Tochter Comdirect ein sogenannter Robo-Advisor geplant, der Kunden bei der Geldanlage helfen soll./ben/DP/zb

