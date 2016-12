Am letzten Handelstag des Jahres wird sich der DAX nicht mehr deutlich von der Stelle bewegen. Schwache Vorgaben aus den USA begrenzen die Fantasie auf der Oberseite. Nicht einmal der schwache Euro lockt derzeit noch neue Käufer an den Aktienmarkt. Nach dem Rücksetzer unter 1,04 Dollar startete am Donnerstag eine Erholung. Erst kurz vor den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...