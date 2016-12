Nach Ausbruch aus einem Abwärtstrendkanal am 19.12. konnte der Bund-Future kräftig ansteigen und auch in den vergangenen Handelstagen Zugewinne verbuchen. Doch in den letzten beiden Tagen fehlt nach Break der Widerstandslinie bei 163,87% Aufwärtsdynamik. Der Bund-Future zwar positiv, doch die letzten beiden Tageskerzen mahnen etwas zur Vorsicht. ...

