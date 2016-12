Daimler ist wieder da. Im zweiten Halbjahr 2016 legte die Aktie um 38 Prozent zu, blieb aber noch unter ihren Jahreshochs. Mit einem Call-Optionsschein auf Daimler mit einem Basispreis bei 70 Euro und einer Fälligkeit Ende 2017 kann sich eine 310-Prozent-Chance ergeben. Im Update: DAX, K+S.

Seit Anfang Juli befindet sich die Aktie von Daimler im Rally-Modus. Nach dem Tief bei 50,83 Euro bildeten die Notierungen einen Aufwärtstrend aus und erreichten in der vergangenen Woche bei 71,40 Euro den höchsten Stand seit Januar. Somit befinden sich die Notierungen nur noch wenige Schritte unter dem am ersten Handelstag des nun fast vergangenen Jahres erreichten Hochs bei 75,26 Euro. Seitdem tendiert die Aktie über 70 Euro zur Seite. Wer die zur Mitte des Jahres beendete Abwärtsbewegung zurückverfolgt, findet ihren Ausgangspunkt am Hoch von März 2015 um 95 Euro. Mehr als fünfzehn Monate befand sich die Daimler-Aktie folglich im Rückwärtsgang, fuhr in den letzten sechs Monaten aber wieder vorwärts und legte dabei zudem den Turbo ein. Dabei sollten die Zwischenhochs von März um 68 Euro nicht deutlich unterschritten werden. Mit einer positiven Bewertung meldeten sich zuletzt die Analysten der DZ Bank zu Wort und hoben ihre Schätzungen für 2016 aufgrund einer anhaltend positiven Absatzentwicklung bei Mercedes-Benz Cars und Vans an. Anfang Dezember hatten bereits die Analysten von UBS mit 90 Euro und die von der Commerzbank mit 95 Euro die höchsten Schätzungen auf Sicht von zwölf Monaten abgegeben.

Daimler (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN SE3SU7) können risikofreudige Anleger, die von einer im neuen Jahr steigenden Daimler-Aktie ausgehen, überproportional ...

