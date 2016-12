DAX - Weiter im Ruhemodus (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der DAX erreichte am 21. Dezember 2016 ein Hoch bei 11.481 Punkten. Seitdem bewegt sich der Index in einer engen Range zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 11.408 Punkten seitwärts. Gestern Morgen fiel der Index auf die untere Begrenzung dieser Range zurück. Danach drehte er nach oben. Heute Morgen notierte der Index mit den ersten Indikationen bereits fast an der oberen Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung. Allerdings prallt er offenbar daran ab. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.10 Uhr) Daher wird es wohl am letzten Handelstag des Jahres 2016 zu einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung kommen. Dabei dürfte der heutige Handel erneut recht...

