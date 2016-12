PALO ALTO (IT-Times) - Tesla Motors will offenbar unbedingt die Deadline für den Produktionsbeginn beim kommenden Model 3 einhalten. Das Unternehmen setzt nach Analystenangaben alle Hebel in Bewegung, um das Produktionsziel beim Model 3 in 2017 zu erreichen. Tesla Motors hat sich ehrgeizige Ziele für...

Den vollständigen Artikel lesen ...