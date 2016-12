Topnews aus Deutschland Ausgaben steigen Der Staat kann sich in diesem Jahr über einen größeren Geldzufluss freuen. Allerdings drücken auch höhere Ausgaben. Die Einnahmen der öffentlichen Kern- und Extrahaushalte sind in den ersten neun Monaten um 3,5% gegenüber dem Vorjahr auf 979,5 Mrd. Euro gestiegen. Die Ausgaben erhöhten sich gleichzeitig um 3,7% auf 979,6 Mrd. Euro. Damit ergibt sich ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit von 0,1 Mrd. Euro. Trotzdem strebt der Bund weiter die schwarze Null an, bei der keine neuen Schulden gemacht werden. Ein gutes Geschäft war für den Staat die Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009. Wie Berechnungen des Bundesfinanzministeriums zeigen, hat er auf diese Weise mehr Geld...

