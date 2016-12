BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag wollen eine automatische "Kohlendioxid-Bremse" im Gesetzgebungsverfahren verankern. Um internationale und nationale Klimaschutzziele zu erreichen, sei es notwendig, dass "die Klimawirkung von Gesetzen notwendigerweise geprüft und in Einklang mit den Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen gebracht" wird, heißt es in einem Antrag der Fraktion, der der Deutschen-Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Nach dem Willen der Grünen-Parlamentarier sollen Gesetzentwürfe aus bestimmten Bereichen künftig "auf zu erwartende Treibhausgasemissionen hin geprüft sowie die quantifizierten Emissionen auf ihre Vereinbarkeit mit den deutschen Klimazielen dargestellt werden müssen", wie es im Antrag heißt. Dabei geht es um die Bereiche Energiewirtschaft, Bauen und Wohnen, Mobilität, Industrie und Wirtschaft, Landwirtschaft sowie Landnutzung und Forstwirtschaft.

"Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung auf der einen Seite einen völkerrechtlich verbindlichen Klimavertrag unterschreibt und auf der anderen Seite neue Vorhaben beschließt, die dem diametral entgegenstehen", sagte die klimapolitische Sprecherin der Fraktion, Annalena Baerbock. "Wir brauchen daher eine "CO2 Bremse", so wie das mit Blick auf den Haushalt auch bei der Schuldenbremse funktioniert." Nicht nur finanzielle Lasten, sondern auch Klimaschäden kämen künftige Generationen teuer zu stehen.

Im Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft auf das Ziel verpflichtet, die Erderwärmung durch den Treibhaus-Effekt auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen./ted/DP/zb

