Luxemburg - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Im Oktober sei die Seitwärtsbewegung des US-Aktienmarkts in eine leichte Kursschwäche übergegangen, die nicht von den Unternehmensergebnissen habe gebremst werden können. Im Zuge steigender Renditen bei Staatsanleihen habe der S&P 500-Index auf Sektorebene starke Divergenzen verzeichnet. Defensive Bereiche, die lange Zeit vom Niedrigzinsumfeld profitiert hätten, hätten sich dabei im Monatsverlauf schwächer entwickelt.

