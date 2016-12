FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kurse am Euro-Rentenmarkt geben am Freitagmorgen leicht nach. Der März-Kontrakt auf den Bund verliert gegen 8.40 Uhr MEZ 14 Ticks auf 164,37 Prozent. Die Tagesspanne reicht von 164,34 bis zu 164,56 Prozent. "Nach den Kursgewinnen in den vergangenen Tagen an den Rentenmärkten drohen Bunds am letzten Handelstag ein paar Gewinnmitnahmen", sagt Dirk Gojny von der National-Bank. Seit dem Verlaufstief vom 8. Dezember knapp unter 160 Prozent ist der Bund-Future um 460 Ticks gestiegen.

Umgesetzt worden sind bislang knapp 7.500 März-Kontrakte. An den vergangenen beiden Tagen waren die Volumen an der Eurex leicht gestiegen, allerdings auf niedrigem Niveau.

Trotz der Gewinnmitnahmen im frühen Handel dürften die Renten-Futures angesichts der offenen Fragen zur Situation des italienischen Bankensektors gut unterstützt sein, glaubt Gojny. Von den Konjunkturdaten dürften dagegen keine Impulse ausgehen, auch nicht am Nachmittag vom Chicagoer Einkaufsmanagerindex, der im Dezember erneut über der Marke von 50 Punkten liegen dürfte, so der Experte. Den Bund-Future sieht der Analyst im Verlauf des Tages zwischen 163,70 und 165,00 Prozent.

December 30, 2016

