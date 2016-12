Liebe Leser,

über Dinge und Sachverhalte, die offensichtlich sind, braucht man in der Regel nicht viele Worte zu verlieren. Sie erklären sich quasi von selbst. Wäre es anders, wären sie nicht so eindeutig und auf der Hand liegend und kaum jemand würde sie verstehen. Doch sie sind ebenso glasklar wie leicht verständlich. Deshalb werden sie auch von jedem leicht als das erkannt, was sie sind: die Wahrheit. Ganz anders liegen die Dinge, wenn man uns eine neue "Wahrheit" verkaufen will, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...