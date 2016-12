In 19 US-Staaten wird der Mindestlohn erhöht. Beschäftigte der Fast-Food-Branche profitieren und bekommen im neuen Jahr spürbar mehr als ihre deutschen Kollegen. Doch es gibt nicht nur Gewinner.

In 19 US-Staaten steigt der gesetzliche Mindestlohn mit dem Jahreswechsel auf mindestens 10 Dollar - umgerechnet 9,50 Euro - pro Stunde. Profitieren werden vor allem Beschäftigte im Gaststättengewerbe, insbesondere Fast-Food-Restaurants. Während sich die Mitarbeiter über den Kaufkraftgewinn freuen, klagen Arbeitgeber über steigende Kosten, die Preiserhöhungen und mehr Automatisierung nötig machten. Zum Vergleich: In Deutschland steigt der Mindestlohn ab 1. Januar auf 8,84 Euro.

Die Festsetzung des Mindestlohns ist in den USA meist Sache der einzelnen Staaten, teilweise wird sie auch bis in die Zuständigkeit der Kommunen delegiert. Darüber hinaus gibt es einen vom Bund festgesetzten Mindestlohn, der in allen 50 Staaten gezahlt werden muss - sozusagen das Minimum vom Mindestlohn. Er liegt bei 7,25 Dollar pro Stunde und wurde zuletzt 2009 erhöht.

New York hat beispielsweise einen regionalisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...