Bei ruhigem Handel unsere Heizölpreise am letzten Tag des Jahres moderat nach. Rund 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter geht es heute abwärts. Die Ölpreise an den internationalen Warenterminbörsen zeigen sich unterdessen uneinheitlich und finden keine eindeutige Richtung. Die wenigen Marktteilnehmer warteten gestern mit Spannung auf die Bestandsdaten des DOE (Department of Energy). Dem zuvor veröffentlichten ...

