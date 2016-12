Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien sind ohne einheitliche Richtung aus dem Börsenjahr 2016 gegangen. Am letzten Handelstag des Jahres zeigten nur die Börsen in Hongkong und Sydney etwas stärkere Kursausschläge, die aber jeweils nicht fundamental erklärt wurden. In Sydney war von Gewinnmitnahmen die Rede, in Hongkong von einer technischen Gegenbewegung.

In Tokio büßte der Nikkei-Index 0,2 Prozent ein auf 19.114 Punkte, nachdem er zu Beginn des Handels schon auf fast 19.000 Punkte abgesackt war. Die Jahresbilanz für den Nikkei-Index fällt äußerst bescheiden aus mit einem Plus von rund 0,5 Prozent. Immerhin war es aber das fünfte Jahresplus in Folge. Fortgesetzt wird der Handel in Tokio nach dem Jahreswechsel erst am Mittwoch.

Dollar verunsichert mit kurzem Schwächeanfall

Die Erholung im Handelsverlauf am Freitag führten Beobachter auf den Yen zurück, der seitdem nachgegeben hatte, was günstig ist für die Exportsituation japanischer Unternehmen. Im Zuge von Gewinnmitnahmen beim Dollar und womöglich verzerrt durch einen dünnen Handel war der Dollar in der Nacht kurz und heftig auf gut 116 Yen abgesackt, zuletzt lag er wieder bei über 116,80.

Auch zum Euro und anderen Währungen war die US-Devise kurz abgetaucht. "Ob da jemand aus Versehen einen Knopf gedrückt hat oder Algotrades ausgelöst wurden, keiner weiß es", sagte Ray Attrill, Devisenexperte bei der National Australia Bank. Ausgelöst wurde der jüngste Dollarrücksetzer bereits am Mittwoch von enttäuschend ausgefallenen Immobiliendaten aus den USA. In den Wochen davor, seit dem Wahlsieg Donald Trumps im November, hatte der Dollar mit Spekulationen auf steigende US-Zinsen und mit der Ankündigung der US-Notenbank, 2017 drei Zinserhöhungen zu erwägen, deutlich aufgewertet.

Toshiba mit erster Gegenbewegung

Eine erste Erholung zeigte die an den vergangenen Tagen um über 40 Prozent eingebrochene Toshiba-Aktie. Sie legte um 9,4 Prozent zu. Einige Analysten bezeichneten den Kurseinbruch der Aktie als überzogen. Die Nachricht von den Einmalverlusten sei nun eingepreist", sagte Masaya Yamasaki, Analyst bei Nomura. Toshiba hatte zu Wochenbeginn angekündigt, Abschreibungen in Dollar-Milliardenhöhe auf das Nukleargeschäft seiner US-Tochter Westinghouse vornehmen zu müssen, ohne diese bislang genauer zu quantifizieren.

Einen weiteren Aufwärtsschub machte die Aktie des Airbagherstellers Takata. Sie schoss um 21,2 Prozent nach oben. Der skandalgebeutelte Airbaghersteller steht offenbar kurz vor einer Einigung mit der US-Justiz wegen kriminellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit fehlerhaften Luftkissen, wie bereits am Mittwoch bekannt geworden war. Takata dürfte eine Geldstrafe von bis zu 1 Milliarde US-Dollar aufgebrummt bekommen. Sie könne aber auch im hohen Hundert-Millionen-Dollar-Bereich liegen, sagten Informanten.

Börsenjahr 2016 in Schanghai von schweren Auftaktverlusten geprägt

An der Schanghaier Börse endete der Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent und das Jahr 2016 mit einem Minus von 12,3 Prozent. Anders als im Vorjahr war das Börsenjahr in Schanghai von deutlich weniger starken Schwankungen geprägt. 2015 war der Markt im Sommer um 43 Prozent eingebrochen. In Erinnerung daran hätten die Anleger sich 2016 mit kreditfinanzierten Aktienkäufen zurückgehalten, bilanzierten Händler. Einem Absturz gleich im Januar um über 20 Prozent - ausgelöst von Sorgen um ein möglicherweise nachlassendes Wirtschaftswachstum Chinas - schloss sich im Jahresverlauf eine Erholung an, die aber nur einen Teil der Auftaktverluste wieder wettmachte.

In Hongkong, wo sich auf Jahressicht fast eine Punktlandung ergab, ging es am Freitag weiter aufwärts mit dem Schwergewicht Tencent. Die Aktie stieg im späten Geschäft um 1,3 Prozent. MMG gewannen 3,1 Prozent, nachdem der Minenbetreiber im Zuge einer Optimierung des Portfolios einen Beteiligungsverkauf mitgeteilt hatte.

Die Aktie des Versicherers Ping An notierte 1 Prozent fester. Nach der jüngsten Kritik des Regulierers am Gebaren vieler Versicherer, immer mehr Beteiligungen einzugehen, was das Finanzsystem des Landes gefährde, hat China hier nun für Klarheit gesorgt. Einzelne Investoren sollen künftig maximal 33 Prozent der Anteile an einem Versicherungsunternehmen halten dürfen nach bislang 51 Prozent und außerdem sollen Versicherer künftig kein Geld mehr investieren dürfen, das aus Vermögensverwaltungsprodukten stammt.

Kursgewinne verzeichneten Kasinoaktien im Vorgriff auf in der kommenden Woche erwartete Umsatzzahlen aus dem Spielerparadies Macau. Seit August fielen die monatlichen Umsätze in Macau erfreulich aus, die Branche befinde sich klar auf Erholungskurs, so Andrew Sullivan, Handelsexperte bei Haitong International Securities. Wynn Macau lagen im späten Geschäft 2,5 Prozent fester im Markt, Galaxy Entertainment 2,1 und SJM Holdings 3,4 Prozent.

Goldaktie Newcrest glänzt weiter

In Sydney endete das Börsenjahr nach einem verkürzten Handel mit einem Minus von 0,6 Prozent. Unter dem Strich legte der S&P/ASX-200 im abgelaufenen Jahr um knapp 7 Prozent zu und schnitt damit besser ab als viele Indizes in Ostasien. Der australische Aktienmarkt folgt traditionell stärker den Vorgaben aus den USA und Europa. Händler begründeten das Tagesminus mit leicht negativen Vorgaben aus den USA und Einbußen bei den zuletzt gestiegenen Rohstoffaktien. In Südkorea war bereits am Donnerstag das letzte Mal gehandelt worden, dort lautet die Jahresbilanz auf ein kleines Plus von gut 3 Prozent.

In Sydney wurden zuletzt gut gelaufene Aktien aus dem Rohstoffsektor verkauft. Händler verwiesen dazu auch auf das nachlassende Aufwärtsmomentum beim Eisenerzpreis. BHP Billiton und Rio Tinto gaben um 1,7 bzw. um 1,4 Prozent nach, Fortescue um 1,7 Prozent.

Erneute Kursgewinne verbuchten Newcrest. Die Goldminenaktie verteuerte sich um 5,1 Prozent vor dem Hintergrund weitere Gewinne des Goldpreises. Mit Unterstützung des leichteren Dollar, der Goldkäufe aus dem Nichtdollarraum verbilligt, notiert die Feinunze mittlerweile bei 1.160 Dollar. Das sind fast 30 Dollar mehr als noch vor den Weihnachsfeiertagen. Newcrest haben im Wochenverlauf um über 12 Prozent zugelegt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.665,80 -0,58% +6,98% 06:00 (verk.) Nikkei-225 (Tokio) 19.114,37 -0,16% +0,42% 07:00 Kospi (Seoul) 2.026,46 +0,10% +3,32% 07:00 (29.12.) Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.103,41 +0,24% -12,31% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.000,35 +0,96% -0,56% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.894,65 +0,19% +0,41% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.632,15 -0,35% -3,57% 10:00 BSE (Mumbai) 26.596,45 +0,87% +1,83% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 % YTD EUR/USD 1,0512 +0,2% 1,0493 1,0458 -3,2% EUR/JPY 123,03 +0,6% 122,29 121,64 -3,5% EUR/GBP 0,8564 +0,1% 0,8559 0,8533 +16,3% GBP/USD 1,2276 +0,1% 1,2258 1,2250 -16,8% USD/JPY 117,02 +0,4% 116,56 116,33 -0,3% USD/KRW 1203,54 -0,2% 1206,26 1207,72 +2,3% USD/CNY 6,9500 -0,1% 6,9553 6,9547 +7,0% USD/CNH 6,9851 +0,3% 6,9657 6,9746 +6,3% USD/HKD 7,7550 -0,0% 7,7553 7,7576 +0,1% AUD/USD 0,7221 +0,1% 0,7217 0,7210 -0,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,00 53,77 +0,4% 0,23 +21,1% Brent/ICE 57,12 56,85 +0,5% 0,00 +21,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.158,89 1.157,90 +0,1% +0,99 +9,3% Silber (Spot) 16,19 16,17 +0,1% +0,02 +17,1% Platin (Spot) 905,15 897,50 +0,9% +7,65 +1,5% Kupfer-Future 2,50 2,48 +0,6% +0,01 +15,8%

