von Patrick Gunti

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. War 2016 ein Jahr wie jedes andere? Im "Kleinen", auf die jeweilige persönliche Situation eines jedes Einzelnen in der Schweiz bezogen, vielleicht schon. Jede und jeder hat Freude und Leid verspürt, Gutes erlebt, Schlechtes erlitten. Familien haben Angehörige verloren, neues Leben wurde geboren. Von grossen Umwälzungen blieben wir verschont, ebenso von Krieg, Umweltkatastrophen und Hunger. Und auch die Schweizer Wirtschaft hat sich in einem in vielerlei Hinsicht herausfordernden Umfeld tapfer geschlagen. Natürlich gibt es auch hierzulande Menschen, die am Erfolg des Landes nicht genügend teilhaben. Aber auch am Ende dieses Jahres lässt sich behaupten: es geht uns gut. Insoweit war es - und dies auf hohem Niveau - ein ganz normales Jahr.

Und doch will sich dieses Gefühl nicht so richtig einstellen, fällt es schwer, eine positive Bilanz zu ziehen, sich auf das kommende Jahr, das Neue, die neuen Herausforderungen und das zweifellos auch Schöne zu freuen. Zu viel ist im zurückliegenden Jahr geschehen, das ein ungutes Gefühl hinterlässt.

Die Rechtspopulisten im Aufwind

Der Krieg in Syrien ist nicht einfach nur grässlich. Dieser Krieg ist ein Versagen der Weltgemeinschaft und zeigt, zu was Diktatoren, machtbesessene Politiker und fehlgeleitete Fanatiker - Menschen - auch im 21. Jahrhundert fähig sind.

Auch die unzähligen Terroranschläge hinterlassen Wirkung. In der Schweiz sind wir bisher verschont geblieben. Dennoch ist der Terror ein steter Teil unserer Gedankenwelt geworden. Ängste machen sich breit, Verunsicherung greift um sich. Der Terrorismus des IS und anderer islamistischer Fanatiker, der Krieg in Syrien und die daraus resultierende Flüchtlingskatastrophe, der stete Strom von Flüchtlingen aus Afrika und die Hilflosigkeit der Politik und der Institutionen, gepaart mit ökonomischen Gründen und den Ängsten vieler Menschen, in einer offenen, grenzenlosen ...

