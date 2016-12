Frankfurt - Der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung - Anlagestrategie "70" (ISIN DE000A1J16Y5/ WKN A1J16Y) wendet sich an chancenorientierte Anleger, die einen langfristigen Wertzuwachs überwiegend aus Aktienanlagen anstreben, so die Experten von Metzler Asset Management.Um die Chancen an den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen, würden bis zu 70% des Vermögens in der Regel in den globalen Aktienfonds Metzler Global Selection (ISIN IE0003722596/ WKN 987737) angelegt. Zudem investiere der Vermögensverwalter in Rentenfonds und Rohstoffaktien über ETFs. Das Management strebe an, bezogen auf einen Marktzyklus von drei bis fünf Jahren eine Zielrendite von durchschnittlich 6% pro Jahr nach Kosten zu erwirtschaften. Der Anlagehorizont sollte mindestens fünf bis zehn Jahre betragen.

